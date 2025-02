Programa Pet Levado a Sério é apresentado ao Conselho Regional de Medicina Veterinária de SC

Foto: Sarah Castro/SEMAE

O Programa Catarinense de Castração “Pet Levado a Sério”, uma iniciativa inédita para o controle populacional de cães e gatos, foi apresentado ao Conselho Regional de Medicina Veterinária de Santa Catarina (CRMV-SC). O projeto — para municípios com menos de 100 mil habitantes — tem como objetivo promover o controle reprodutivo dos animais, reduzindo o número de abandonos e melhorando as condições de bem-estar animal.

O secretário de Estado do Meio Ambiente e da Economia Verde – SEMAE, Guilherme Dallacosta, destacou a importância da parceria com o CRMV-SC para o sucesso do programa. “Abrimos um diálogo com o Conselho para explicar os detalhes do programa e discutir possíveis melhorias. O nosso objetivo é trabalhar de forma colaborativa para garantir uma política pública efetiva que traga benefícios reais para a população e os animais de Santa Catarina”, afirmou o secretário.

O presidente do CRMV-SC, Moacir Tonet, reafirmou o compromisso da autarquia com o projeto. “Estamos à disposição para contribuir com adequações técnicas e alertamos para a necessidade de garantir a presença de Responsáveis Técnicos (RTs) em todas as campanhas de controle populacional, além de priorizar o bem-estar dos animais e a capacitação das clínicas veterinárias envolvidas”, destacou Tonet.

“Nosso principal objetivo é levar políticas públicas de bem estar animal para as cidades, visando sempre o resultado menos abonono e menos sofrimento para os animais”, disse a Diretora de Bem-Estar Animal da SEMAE, Fabrícia Costa.

O programa inclui, além de incentivos financeiros às prefeituras, mutirões de castração, campanhas educativas, e a implementação de tecnologias como a microchipagem. Uma nova reunião entre representantes do CRMV-SC e a Diretoria de Bem-Estar Animal vai ocorrer para alinhar as etapas do programa.

Participaram também da reunião a Gerente de Controle Populacional da SEMAE, Jerusa Gadotti, o Conselheiro do CRMV-SC, Marcelo Henrique Puls da Silveira, a Gerente Executiva, Thalyta Marcilio, e a Assessora Técnica, Paola Manfredini.

