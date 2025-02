Operação Verão Total promove ações de esporte e lazer a mais de 300 pessoas em São Lourenço do Sul

A Secretaria do Esporte e Lazer (SEL) marcou presença em São Lourenço do Sul no último fim de semana, dando continuidade à programação especial dentro da Operação Verão Total 2024/2025 , realizada pelo governo do Estado. A van do projeto Esporte e Lazer em Movimento promoveu atividades esportivas e de recreação para a comunidade em estrutura montada na Praia da Barrinha.

As ações da SEL em São Lourenço do Sul aconteceram de sexta-feira (31/1) a domingo (2/2), com uma série de equipamentos e brinquedos à disposição da comunidade, contemplando mais de 300 crianças, adolescentes e adultos de forma gratuita. A iniciativa também contou com a parceria do Conselho Regional de Educação Física da 2ª Região (CREF2-RS), que ministrou aulas de ritmos.

No próximo fim de semana, a van irá para Arroio do Sal, no Litoral Norte. No Instagram @esporte_rs , a programação de cada local será atualizada semanalmente.

Estrutura

A estrutura da van do projeto Esporte e Lazer em Movimento, que está em funcionamento desde 2021, já passou por mais de 230 municípios, beneficiando um número superior a 30 mil pessoas, sempre de forma gratuita.