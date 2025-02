Profissionais da Educação participam de palestra motivacional no primeiro encontro de 2025 em Tenente Portela

Na manhã de segunda-feira, 3, profissionais da educação de Tenente Portela participaram de uma palestra motivacional na cripta da Igreja Matriz. Com o tema "Notas de Motivação: Inspirando para um Ano Extraordinário", o palestrante Anderson Danette trouxe reflexões e estratégias para fortalecer o papel de cada profissional no ambiente escolar.

Durante o encontro, a secretária de Educação, Cultura e Desporto, Irinéia Koch, deu as boas-vindas aos participantes e desejou um excelente ano letivo. O prefeito Rosemar Sala também esteve presente e destacou que 2025 será um ano de desafios, mas também de muitas conquistas. Ele aproveitou a oportunidade para parabenizar as equipes envolvidas na organização da nova creche Pequeno Aprendiz, que entrará em funcionamento neste ano. Além disso, Sala ressaltou a importância dos profissionais da educação para o desenvolvimento do município.

O evento também contou com um café da manhã especial, promovendo a integração entre os participantes. A iniciativa teve como objetivo renovar o entusiasmo da equipe para os desafios do ano letivo, incentivando um ambiente mais motivador e positivo.

Assessoria de Comunicação | Prefeitura de Tenente Portela