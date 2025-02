Administração Municipal de Tenente Portela e Lideranças Indígenas unem forças no combate à dengue

Na manhã desta segunda-feira, 3, uma reunião estratégica foi realizada com lideranças da Terra Indígena Guarita, no Km 10, para definir ações de combate à dengue. O encontro contou com a presença do cacique Valdones Joaquim, do vice-cacique Joel Ribeiro de Freitas, do vice-prefeito Claudenir Scherer e dos secretários municipais Cleber Giordani Tesche (Assistência Social e Habitação) e Marcos Quevedo de Paula (Urbanismo e Zeladoria).

O objetivo da reunião foi organizar e mobilizar a comunidade para a coleta e o descarte correto de materiais que possam acumular água e servir de criadouro para o mosquito Aedes aegypti, transmissor da dengue. A ação será conduzida em parceria entre a comunidade indígena e a Prefeitura de Tenente Portela.

A mobilização terá início nesta terça-feira (4), abrangendo as regiões do Km 10 e Esperança. Na quarta-feira (5), será a vez das localidades de Três Soitas e ABC, e na quinta-feira (6), a ação acontecerá em Pedra Lisa.

A comunidade será responsável por reunir e ensacar os materiais descartáveis, enquanto a Secretaria de Urbanismo e Zeladoria fará a coleta e destinação correta dos resíduos.

A iniciativa reforça a importância da participação comunitária na prevenção da dengue e demonstra o compromisso da gestão municipal com a saúde pública e o bem-estar da população indígena.

