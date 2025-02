PM do Rio apreendeu em janeiro 84 fuzis em poder do crime organizado

A Polícia Militar do Rio de Janeiro apreendeu, em janeiro deste ano, 410 armas de fogo que estavam em poder do crime organizado. Entre as armas apreendidas, estavam incluídos 84 fuzis, o maior número da série histórica, iniciada em 2015. Grande parte das apreensões foi feita em municípios da Baixada Fluminense, onde há disputa de território por facções criminosas rivais.

O número de fuzis apreendidos no mês passado supera as apreensões desse tipo de armas de guerra registradas em 2023, quando 53 unidades foram recolhidas no mesmo período por policiais militares.

Até então, o recorde de apreensões em um único mês foi em agosto de 2024, quando policiais militares retiraram de circulação 78 fuzis.

Apreensões da PF

Na madrugada de quinta-feira passada (30), a Polícia Federal (PF) prendeu dois homens e apreendeu 11 fuzis durante uma operação na RJ-127, na altura de Paracambi, região metropolitana do Rio de Janeiro. A ação foi conduzida pela Delegacia de Repressão a Drogas (DRE) da Superintendência da PF no Rio de Janeiro. Essas armas não entram na estatística da Polícia Militar do estado do Rio.



Os policiais federais localizaram e abordaram dois veículos: um carro e uma motocicleta, que transportavam o armamento em três bolsas. Ao todo, foram apreendidos oito fuzis calibre 5.56 e três de calibre 7.62, além dos veículos usados no transporte das armas.



De acordo com as investigações, o armamento teria como destino o Complexo da Penha, comunidade controlada pelo Comando Vermelho, maior facção criminosa do Rio de Janeiro.