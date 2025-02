Milton Morcelli, ex-vice-prefeito de Miraguaí, morre aos 67 anos

O ex-vereador, ex-vice-prefeito de Miraguaí e funcionário público federal aposentado Milton dos Santos Morcelli faleceu às 18h de segunda-feira, 3, aos 67 anos de idade.

Milton foi agricultor, professor e gerente da agência dos Correios. Na política, exerceu três mandatos como vereador e, durante sua presidência na Câmara Municipal, construiu o prédio do Legislativo, localizado ao lado da Escola Lenirinha. Além disso, foi vice-prefeito no segundo mandato do saudoso José Alencar Lütz dos Santos e atuou como secretário municipal de Habitação e de Obras.

Também teve uma trajetória marcante como assessor parlamentar, com destaque recente no gabinete do deputado estadual Paparico Bachi (PL).

Milton Morcelli deixa um legado de dedicação à política e à família.

“O pai sempre esteve comprometido com as pessoas mais humildes, lutou com muita garra, um sorriso no rosto, sempre alegre e com um coração cheio de amor e bondade”, destacou seu filho Rafael dos Santos Morcelli.

Ele deixa a esposa Solange, os filhos Rafael, Sheila e Shrilei, a nora Jaqueline, o genro Jader e os netos Davi e Joaquim.

Com informações da Rádio Planeta FM 102.7