Vista Gaúcha define metas para o ano letivo de 2025

O município de Vista Gaúcha se prepara para o início do ano letivo de 2025, com o retorno das aulas marcado para o dia 10 de fevereiro. Para alinhar os objetivos educacionais, uma reunião estratégica foi realizada na manhã de segunda-feira, 3, reunindo equipes pedagógicas, diretores e professores das escolas municipais.

O encontro foi conduzido pelo novo secretário de Educação e Cultura, Celso José Dal Cero, que assumiu a pasta nesta gestão. Ele destacou a responsabilidade e a importância da educação para o progresso do município e incentivou os educadores a participarem ativamente das discussões para aprimorar a qualidade do ensino.

O prefeito Claudemir José Locatelli também esteve presente e reforçou o compromisso da administração com a educação: "Vamos exigir bastante da educação, pois sabemos que, sem avanços na área, não podemos construir um futuro brilhante para nossos alunos."

Ele ainda mencionou que, em 2025, o número de alunos matriculados nas escolas municipais atingiu um recorde histórico no município.

Entre as novidades para o ano letivo de 2025, a rede municipal de ensino implementará avaliações internas, além das tradicionais avaliações externas, com o objetivo de acompanhar o desempenho dos alunos e identificar áreas que necessitam de melhorias.

Outra iniciativa será a oferta de reforço escolar no contraturno, com foco inicial nas disciplinas de português e matemática, para auxiliar no aprimoramento do aprendizado dos estudantes.

Além disso, a administração municipal pretende intensificar a formação continuada dos professores e ampliar as atividades extracurriculares, proporcionando um ambiente escolar mais inovador e atrativo para os alunos.

O vice-prefeito André Danette, ao encerrar a reunião, enfatizou a importância do trabalho coletivo na formação dos cidadãos: "A educação é transformadora, e cada um de nós é parte fundamental desse processo. Juntos, construímos um futuro melhor para nossos alunos e para o município."

Com esse planejamento, Vista Gaúcha reafirma seu compromisso com a educação de qualidade e o desenvolvimento das futuras gerações.

Com informações da Rádio A Verdade