Qualidade da merenda escolar é reforçada em encontro em Derrubadas

Na sexta-feira, 31, a Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Desporto de Derrubadas promoveu uma reunião de planejamento para o ano letivo com as merendeiras, funcionárias de serviços gerais e diretores das escolas municipais. O encontro teve como principal objetivo alinhar estratégias e discutir melhorias na merenda escolar, um dos pilares da educação na rede municipal de ensino.

A nutricionista responsável pela alimentação escolar, Luciani Moresco Eickhoff, destacou que as escolas seguem rigorosamente as diretrizes do Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE), garantindo refeições equilibradas e nutritivas para os estudantes da educação básica. Segundo ela, a aceitação dos alunos tem sido extremamente positiva, reforçando a importância da alimentação saudável no desempenho escolar e no bem-estar das crianças.

A secretária de Educação, Cristiane Führ, ressaltou que o município tem investido continuamente na qualidade da merenda escolar, promovendo capacitações para as merendeiras responsáveis pela preparação dos alimentos. Além disso, são realizadas reuniões de orientação com os pais, abordando a relevância de hábitos alimentares saudáveis na rotina dos estudantes.

A iniciativa reforça o compromisso da administração municipal com a segurança alimentar e nutricional dos alunos, garantindo que a merenda escolar seja um fator essencial para o aprendizado e o desenvolvimento das crianças em Derrubadas.