Projeto do curso de medicina segue avançando

A proposta da UCEFF superou as análises de admissibilidade e capacidade econômico-financeira. O resultado preliminar sobre as cidades que sediarão os quatro novos cursos de medicina no estado será divulgado em 28 de março.

O projeto do curso de medicina em Tenente Portela, desenvolvido em parceria entre o município e a UCEFF, continua avançando rumo à sua concretização. No último dia 31 de janeiro, a proposta foi aprovada na fase de admissibilidade e análise econômico-financeira da mantenedora. Agora, estando admitida e habilitada, segue para a etapa de análise de mérito.

A divulgação do resultado preliminar do processo seletivo foi realizada pela Secretaria de Regulação e Supervisão da Educação Superior do Ministério da Educação (SERES/MEC). A notícia foi comemorada em uma reunião virtual realizada na noite da última sexta-feira, 31, logo após o anúncio oficial. Participaram do encontro a pró-reitora da UCEFF, Alexandra Raffaelli, e a procuradora institucional, Natálie Schneiders. Representando a administração municipal, estiveram presentes o prefeito Rosemar Sala e o secretário de Administração e Comunicação Social, Paulo Farias.

Além do projeto da UCEFF, outras 17 propostas estão classificadas em todo o Rio Grande do Sul, contemplando nove regiões de saúde. Na região “Caminho das Águas”, composta por 26 municípios, Tenente Portela é a única cidade habilitada. Esta fase do processo ainda permite a interposição de recursos até 14 de fevereiro.

O edital prevê que até quatro regiões serão contempladas no estado. Agora, as propostas avançam para a etapa decisiva, com divulgação do resultado preliminar em 28 de março. De acordo com o cronograma, o prazo para apresentação de recursos ao resultado será até 11 de abril, e a homologação final está prevista para 30 de maio.

