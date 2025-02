Chuvas perdem força na capital paulista, mas ainda há riscos

Apesar de as chuvas estarem perdendo força, a cidade de São Paulo continua em estado de alerta para todas suas regiões. Segundo o Centro de Gerenciamento de Emergências Climáticas (CGE) da prefeitura, o alerta vale para as zonas norte, leste, oeste, sul e sudeste, além do centro, e as marginais Tietê e Pinheiros.

“Áreas de chuva moderada a forte que atuavam nos municípios de Nazaré Paulista e Mairiporã, atingem a capital paulista, variando de intensidade. Imagens do radar metereológico do CGE da prefeitura de São Paulo mostram chuva forte e moderada na zona leste, principalmente nas subprefeituras de São Miguel Paulista, da Penha, de Itaquera e do Itaim paulista”, informou o CGE.

Ainda que as chuvas percam intensidade, há risco de alagamentos e rajadas de vento forte em pontos isolados da cidade. Os córregos Itaim e Três Pontes, na divida com Itaquaquecetuba, registram transbordamento.

A tendência para os próximos dias, conforme o CGE, é que a Zona de Convergência do Atlântico Sul (ZCAS) perca força: “As precipitações passam a ser mais localizadas e típicas de verão, com o aumento gradual do calor, principalmente durante as tardes, quando ocorrem pancadas de chuva de moderada a forte intensidade”.

Por causa do solo encharcado, ainda há possibilidade de ocorrerem deslizamentos de terras em áreas de risco. A Defesa Civil recomenda que as pessoas evitem transitar em ruas alagadas, que não se aventurem pelas correntezas formadas nas ruas alagadas e se mantenham longe da rede elétrica. As pessoas devem ainda evitar ficar embaixo de árvores e planejar os deslocamentos por causa da possibilidade de congestionamentos em função das ruas bloqueadas.