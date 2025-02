Campeonato Varzeano de Miraguaí tem início com jogos equilibrados

No último domingo, 02, foi realizada a abertura oficial do Campeonato Municipal Varzeano de Miraguaí – Edição 2025, organizado pela Secretaria Municipal de Esportes.

O evento ocorreu no campo do Esporte Clube Canarinho, no distrito de Tronqueiras, e contou com a presença do prefeito Leonir Hartk (Neco), do secretário de Esportes Ademir Gilmar Valk (Baruio) e demais autoridades convidadas. O pontapé inicial foi dado pelo prefeito e pelo secretário, marcando oficialmente o início da competição.

Na rodada de abertura, dois jogos movimentaram o torneio. O Canarinho B venceu o Rio Branco por 2 a 0, enquanto o Amigos do Irapuá superou o Dois Pinheiros pelo mesmo placar.

A segunda rodada está marcada para o dia 16 de fevereiro, no campo da Linha São Paulo, com mando de campo dos Amigos do Irapuá. Os confrontos do dia serão:

- Dois Pinheiros x Rio Branco (primeiro jogo da tarde)

- Panelinha x Canarinho A (jogo de encerramento da rodada)

A Administração Municipal, por meio da Secretaria de Esportes, convida toda a comunidade miraguaiense e região para prestigiar os jogos e incentivar os atletas locais.

Com informações da Planeta FM 102.7