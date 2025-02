Abertas as inscrições para Processo Seletivo Simplificado em Três Passos

O edital completo e demais detalhes estão disponíveis no site oficial da Prefeitura de Três Passos: www.trespassos.rs.gov.br/concursos

- Comprovante de inscrição no Conselho de Classe (quando aplicável);

1 - Preencher o formulário de inscrição disponível no edital.

As inscrições são gratuitas e podem ser feitas até o dia 14 de fevereiro de 2025, diretamente no Centro Administrativo da Prefeitura, localizado na Av. Santos Dumont, 75, Bairro Centro, Três Passos – RS, durante o horário de expediente.

As vagas disponíveis são:

A Prefeitura de Três Passos abriu, na terça-feira, 4, as inscrições para o Processo Seletivo Simplificado destinado à contratação temporária e/ou emergencial de Profissional de Musicalização e Oficineiros para atuar junto à Secretaria Municipal de Educação.

Nenhum comentário

500 caracteres restantes. Seu nome Cidade e estado E-mail Comentar

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou com palavras ofensivas.