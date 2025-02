Criminosos usam nome da PRF para aplicar golpes

Criminosos têm se aproveitado do nome e da sigla de órgãos públicos, especialmente aqueles ligados à fiscalização, para aplicar golpes contra cidadãos de boa-fé.

Uma das estratégias mais comuns dos estelionatários é o envio de e-mails, mensagens de texto (SMS) ou ligações fraudulentas, informando a suposta concessão de benefícios, prêmios, promoções ou milhas. Outra abordagem frequente é a notificação sobre infrações de trânsito inexistentes, muitas vezes acompanhadas de links suspeitos ou QR Codes maliciosos. Além do prejuízo financeiro, as vítimas podem enfrentar grandes transtornos.

A Polícia Rodoviária Federal (PRF), responsável pela fiscalização de mais de 70 mil quilômetros de rodovias federais, identificou recentemente a circulação de e-mails falsos informando a existência de multas inexistentes, direcionando os usuários a QR Codes fraudulentos.

A PRF esclarece que todas as notificações oficiais de autuação são enviadas exclusivamente pelos Correios, disponibilizadas no Sistema de Notificação Eletrônica (SNE) – acessível pelo app Carteira Digital de Trânsito do Governo Federal – ou publicadas no Diário Oficial da União, na forma de Edital. As infrações podem ser consultadas no site oficial da PRF (links abaixo).

Em casos de suspeita de irregularidades, os autos de infração são analisados pelos núcleos regionais de multas da PRF, pela Comissão de Defesa da Autuação e pela Junta Administrativa de Recursos de Infrações (JARI). Se constatado algum vício insanável, o auto de infração é arquivado por decisão fundamentada da autoridade de trânsito.

Dicas de Segurança

1 - Consulte sempre fontes oficiais

Todas as informações sobre autuações emitidas pela PRF podem ser verificadas nos sites:

Consulta de Multas - PRF

Notificação por Edital - PRF

- Observação: O Sistema de Notificação Eletrônica (SNE) está disponível no app Carteira Digital de Trânsito, que pode ser baixado gratuitamente na loja de aplicativos do seu sistema operacional.

2 - Desconfie sempre

Antes de clicar em links suspeitos ou fornecer qualquer dado, faça uma pesquisa em sites e ferramentas de busca para verificar a veracidade da informação.

3 - Proteja seus dispositivos e contas

- Utilize senhas fortes e diferentes para cada serviço.

- Ative a verificação em duas etapas sempre que possível.

- Acesse sites digitando a URL diretamente no navegador ou utilizando aplicativos oficiais.

4 - Atenção a contas falsas nas redes sociais

Perfis falsos podem utilizar bots para espalhar golpes e fake news. Antes de confiar em qualquer informação, verifique se a conta é oficial.

A PRF reforça a importância de estar sempre atento e denunciar possíveis tentativas de golpe.

Com informações PRF | MB Notícias