Estado suspende novamente a captação de água no Rio Gravataí

O governo do Estado, por meio da Secretaria do Meio Ambiente e Infraestrutura (Sema), determinou a suspensão da captação de água no Rio Gravataí, a partir das 8h desta quarta-feira (5/2). Essa nova suspensão ocorre devido à crise no nível do rio, que atingiu 1,29 metro, um centímetro abaixo do limiar crítico de 1,30 metro. Essa medida é essencial para garantir o abastecimento de água à população da região.

Desde a primeira suspensão, que ocorreu em 29 de janeiro, quando o nível do rio chegou a valores críticos, houve uma leve recuperação nos dias seguintes. Entre 31 de janeiro e 4 de fevereiro, o nível do Gravataí subiu, permitindo a captação intermitente de água. No entanto, o quadro atual, com o nível voltando a cair para uma situação crítica, justifica a nova suspensão, com o objetivo de evitar maiores impactos no fornecimento de água.

A Sema, em conjunto com a Brigada Militar e a Fundação Estadual de Proteção Ambiental (Fepam), intensifica a fiscalização para assegurar o cumprimento das regras de suspensão, em conformidade com a Portaria Sema nº 38/2020 . A suspensão se aplica a todas as captações a montante da estação de tratamento da Corsan em Alvorada (Latitude -29,9683; Longitude -51,0367), com exceção das captações destinadas ao abastecimento público.

Essa medida é uma continuação das ações do governo do Estado para enfrentar a estiagem e garantir a gestão responsável dos recursos hídricos, evitando o desabastecimento e assegurando o uso racional da água. A Sema também continua a divulgar boletins diários com informações sobre os níveis dos rios Gravataí e dos Sinos, orientando os usuários da água sobre as condições e as medidas em vigor.