Epagri oferece suporte a produtores de maçã atingidos por granizo em São Joaquim

Colheita do cultivar Gala está em fase inicial – Foto: Aires Mariga / Epagri

A Epagri está à disposição dos produtores de maçã atingidos por uma queda de granizo na tarde da última terça-feira, dia 4, em São Joaquim. O fenômeno aconteceu de maneira isolada e provocou danos pontuais em algumas propriedades.

O problema foi constatado em localidades do interior, como Morro Grande e Criúvas. Com profissionais experientes e qualificados, a Epagri monitora a situação e oferece suporte aos fruticultores afetados. Os técnicos orientam sobre como proteger os pomares e obter acesso aos programas da Secretaria de Estado de Agricultura e Pecuária que subsidiam parte dos juros dos financiamentos para sistemas de proteção antigranizo. Foram mais de 350 hectares protegidos por esta política pública estadual nos últimos anos.

Safra garantida

O episódio desta terça-feira não compromete a safra do município, maior produtor de maçã no Brasil e cuja colheita da cultivar Gala já está em fase inicial. A safra deve ficar próxima ao volume colhido no ano passado, 290 mil toneladas na região de São Joaquim. Para este ano é esperado um significativo incremento na qualidade dos frutos, ótima coloração e melhor calibre em relação ao ano passado.

“Há vários anos a nossa instituição realiza um intenso trabalho junto aos produtores. O investimento é muito alto em conhecimento, tecnologia e dispositivos contra intempéries. Isso garante à maçã daqui a produtividade e a qualidade reconhecida internacionalmente”, diz o gerente regional da Epagri em São Joaquim, Marlon Francisco Couto.

Pablo Gomes, jornalista bolsista na Epagri/Fapesc