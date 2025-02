Governador assina termos de cooperação do Desassorear RS com municípios no Vale do Taquari

Durante extensa agenda no Vale do Taquari nesta quarta-feira (5/2), o governador Eduardo Leite assinou termos de cooperação do programa Desassorear RS com 26 municípios da região. O ato de assinatura foi realizado na cidade de Estrela, com a participação dos titulares da Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Metropolitano (Sedur), Rafael Mallmann, da Secretaria de Habitação e Regularização Fundiária (Sehab), Carlos Gomes, e da Secretaria de Planejamento, Governança e Gestão (SPGG), Danielle Calazans. O investimento em obras de desassoreamento nestes municípios será de quase R$ 40 milhões.

As assinaturas ocorreram uma semana depois do governador anunciar os 154 municípios contemplados pelo programa. No total, o investimento no Desassorear RS será de R$ 300 milhões em contratação de maquinário para a limpeza de arroios, canais de drenagem e sistemas pluviais.

O governador disse que os municípios apontaram os pontos críticos que necessitavam do processo de desassoreamento e o Estado entrou com o investimento. “Já são oito frentes de trabalho implantadas da semana passada para cá, e vamos chegar a 40 frentes de trabalho simultâneas para cumprir o mais rapidamente possível com essa etapa dos 154 municípios que apresentaram projetos, ajudando essas localidades a melhorarem o fluxo dos cursos d'água, passando a oferecer menos riscos para as suas comunidades”, destacou Leite.

O titular da Sedur ressaltou o desassoreamento como uma ação que faz parte da preparação das cidades para novos eventos meteorológicos. “Faz parte de um trabalho de resiliência climática nos municípios, minimizando os impactos de possíveis enxurradas”, enfatizou Mallmann.

Nos municípios de Encantado, Estrela, Colinas, Roca Sales, Muçum, Arroio do Meio e Cruzeiro do Sul, também foi realizada a entrega da primeira etapa dos Planos Diretores de Desenvolvimento Urbano (PDDUs), que são elaborados pela Sedur em parceria com a Universidade do Vale do Taquari (Univates). Os Planos Diretores contemplam as novas diretrizes de uso do solo, construção e infraestrutura que consideram as vulnerabilidades específicas de cada município, sobretudo no atual contexto de emergência climática.

Loteamentos vistoriados

Além do Desassorear e dos Planos Diretores, a Sedur é responsável pelo programa horas-máquina em área urbanas, atuando na infraestrutura dos loteamentos, trabalhando com a limpeza dos terrenos, nivelamento de lotes e abertura de vias, entre outras ações necessárias para realocação e implantação de residências.

Comitiva vistoriou loteamentos que estão recebendo investimentos de horas-máquina, como o de Estrela -Foto: Maurício Tonetto/Secom

A comitiva do governo do Estado, acompanhada de prefeitos e outras lideranças, vistoriou loteamentos que estão recebendo investimentos de horas-máquina nas cidades de Santa Tereza, Muçum, Estrela, Lajeado e Cruzeiro do Sul .

