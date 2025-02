Vista Gaúcha oferece descontos progressivos no IPTU 2025

Com informações da Rádio A Verdade

A medida permite uma economia significativa para os moradores que anteciparem o pagamento do imposto e das taxas associadas.

A Prefeitura de Vista Gaúcha divulgou o calendário de pagamento do IPTU 2025, oferecendo descontos progressivos para os contribuintes que optarem pela quitação em cota única.

