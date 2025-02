Chuvas matam seis pessoas no Recife

Além de Recife, Maceió e João Pessoa tiveram mais chuva em 24 horas do que a média esperada para todo o mês de fevereiro. Em Alagoas, a Defesa Civil de Maceió confirmou o desabamento de casas. Trinta pessoas ficaram desabrigadas ou desalojadas na capital alagoana.

“As aulas presenciais nas escolas, creches e unidades de ensino da rede municipal foram suspensas. Recomendamos que as escolas e faculdades particulares, estaduais e federais adotem a mesma medida. Evite deslocamentos”, informou a prefeitura em uma rede social .

Em razão das chuvas intensas, diversas ruas e avenidas foram interditadas. A prefeitura divulgou nota recomendando que as pessoas evitem sair de casa. As aulas, turismo e lazer, assim como outras atividades, atendimentos não essenciais e atividades de cultura, foram suspensas.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, seis pessoas morreram. Duas delas, mãe e filha, faleceram em um deslizamento de barreira nesta madrugada, no Córrego da Bica, na zona norte da capital.

