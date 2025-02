Município e Corsan/AEGEA firmam compromissos

Em uma reunião realizada no gabinete da Prefeitura Municipal de Vista Gaúcha, representantes da Corsan/AEGEA se encontraram com o prefeito municipal, Claudemir José Locatelli, para discutir a parceria entre o município e a empresa. Estiveram presentes Felipe Trindade (responsável pela área institucional da empresa) e Maurício dos Santos (gerente da microrregião), no intuito de reforçar o compromisso com o aprimoramento dos serviços de saneamento básico na cidade.

A Corsan/AEGEA, que administra a Companhia Riograndense de Saneamento (Corsan), recentemente firmou aditivos contratuais com diversos municípios do Rio Grande do Sul, adequando a prestação de serviços às exigências do Marco Legal do Saneamento Básico.

O objetivo da parceria é garantir investimentos significativos para a universalização dos serviços de água e esgoto até 2033. Em Vista Gaúcha, os principais focos incluem a continuidade do abastecimento de água, a redução das perdas

hídricas e melhorias no sistema de abastecimento e no tratamento de esgoto.

Os compromissos acordados são:

Abastecimento de Água: Garantir o fornecimento contínuo de água potável e de qualidade para toda a população;

Tratamento de Esgoto: Aperfeiçoar os sistemas de coleta e tratamento de esgoto, visando reduzir a poluição e preservar o meio ambiente;

Redução de Perdas de Água: Implementar tecnologias e processos inovadores para diminuir as perdas de água no sistema de distribuição;

Expansão da Rede: Ampliar a cobertura da rede de água e esgoto para áreas ainda não atendidas, como novos loteamentos e regiões em desenvolvimento.

Com essa parceria, tanto o município quanto a Corsan/ AEGEA reafirmam seu compromisso com a melhoria da qualidade de vida da população e com a sustentabilidade dos recursos hídricos de Vista Gaúcha.

Com informações da Rádio A Verdade