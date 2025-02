Construção da ponte sobre o Rio Lajeado Bonito avança com 50% da obra concluída

A construção da nova ponte sobre o Rio Lajeado Bonito, na localidade de Manchinha, em Tenente Portela, segue em ritmo acelerado. A estrutura anterior foi danificada diversas vezes ao longo dos anos e, por último, completamente arrastada pelas águas durante a enchente de maio de 2024, que atingiu o Rio Grande do Sul.

Os trabalhos começaram no início de janeiro, com previsão de conclusão para junho deste ano. No entanto, segundo o departamento de engenharia da Prefeitura, 50% da obra já foi executada, e a expectativa é de que a ponte seja finalizada bem antes do prazo estipulado.

Com um investimento de R$ 266.840,00, a nova ponte está sendo construída em concreto armado, garantindo maior resistência e durabilidade. O projeto é financiado com recursos do Governo Federal, por meio da Defesa Civil, e executado pela Prefeitura de Tenente Portela.

O prefeito Rosemar Sala destacou que o avanço rápido da obra só foi possível graças ao compromisso da administração municipal, que trabalhou com eficiência na elaboração do projeto e na captação dos recursos necessários para viabilizar a construção.