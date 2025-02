Recapeamento da ERS 330 entre Miraguaí e Tenente Portela começa esta semana

O secretário de Logística e Transportes do Rio Grande do Sul, Juvir Costella, recebeu, no dia 20 de janeiro, o prefeito de Miraguaí, Leonir Hartk (Neco), acompanhado do vice-prefeito, Ricardo Fink; do secretário de Saúde, Valdelirio Pretto da Silva (Pretinho); e do vereador Kauã Blau.

Durante o encontro, o prefeito Neco informou que o secretário Costella confirmou o recapeamento da rodovia ERS-30,

trecho que liga Miraguaí a Tenente Portela.

Na manhã de quarta--feira, 5, o Departamento Autônomo de Estradas de Rodagem (DAER), autarquia vinculada à Secretaria Estadual de Logística e Transportes, anunciou que os serviços de recapeamento devem começar ainda esta semana.

Equipes do DAER foram vistas realizando medições no trecho entre o bairro Irapuá, em Miraguaí, até Gamelinhas, em

Tenente Portela, com foco nos pontos mais críticos da rodovia. O objetivo é dar início aos trabalhos de recuperação e recapeamento asfáltico, melhorando a qualidade do tráfego e a segurança na via.

Com informações da Rádio Planeta FM 102.7