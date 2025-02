Sicoob Creditapiranga entrega carro e motos 0 km a sorteados da Promoção Capital da Sorte

O Sicoob Creditapiranga entregou nesta semana, um carro e duas motocicletas 0 km aos contemplados da promoção Capital da Sorte. A promoção ocorreu entre setembro e dezembro de 2024. A cada R$ 50,00 integralizados na cota capital, os cooperados recebiam um número da sorte para concorrer a prêmios incríveis.

No total, foram sorteadas quatro motocicletas, 11 Iphones e uma Fiat Strada 0 km. A campanha contou com dois sorteios de prêmios, o primeiro realizado em outubro de 2024, e o segundo, em janeiro de 2025.

O ato de entrega das duas motocicletas ocorreu nesta segunda-feira, 03, na agência do Sicoob Creditapiranga, em São João do Oeste. A Laticínios Itapiranga LTDA foi contemplada com uma motocicleta Honda NXR 160 Bros 0 km e Roque Dewes ganhou uma Yamaha Crosser S ABS 0 km. Ambos os cooperados são da agência do Sicoob Creditapiranga de São João do Oeste/SC.

Já nesta quinta-feira, 06, foi entregue uma Fiat Strada 0 km, no valor de R$ 121.580,00 para Irene Luiza Kirchhok, moradora da Barra do Guarita/RS. Ela é cooperada da agência Santa Tereza, em Itapiranga.

Os 11 Iphones sorteados, foram entregues aos ganhadores nas agências dos cooperados.

Conforme o presidente do Sicoob Creditapiranga, Simplício Meurer, “é com muita alegria e emoção que entregamos um carro 0 km para uma cooperada que integralizou, acreditou e ganhou. Investir em Capital Social, fortalece a nossa cooperativa, incentiva o crescimento financeiro dos associados e o cooperado ainda investe no seu futuro.”

De acordo com a ganhadora da Fiat Strada, Irene Luiza Kirchhof, de 84 anos, foi uma surpresa muito grande ao receber a notícia. “Sou cooperada do Sicoob Creditapiranga há aproximadamente cinco anos, e integralizo mês a mês no Capital Social, estou muito feliz por ser a ganhadora deste prêmio.”

Fonte: Sicoob Creditapiranga – Assessoria de Comunicação e Marketing.