Bombeiros Voluntários não medem esforços para atender ocorrências na Microrregião

Na tarde de sábado, 1, às 13h50, a equipe dos Bombeiros Voluntários foi acionada para combater um incêndio em um

galpão de feno na comunidade de Lajeado do Baixo Azul, no interior de Tenente Portela. Os bombeiros se deslocaram até o local, onde realizaram o combate às chamas e o rescaldo.

Já na tarde de domingo, 2, os Bombeiros Voluntários de Tenente Portela foram chamados para uma emergência na Escola Visconde de Mauá, localizada na Linha Bonita, interior de Miraguaí. Um enxame de abelhas atacou algumas pessoas que estavam no local, causando pânico. Com agilidade, a equipe auxiliou as vítimas a se retirarem da área em segurança. Três pessoas foram picadas e precisaram de atendimento médico, sendo encaminhadas pelo SAMU ao hospital.

Na tarde de segunda-feira, 4, a equipe dos Bombeiros Voluntários foi acionada para atender a uma ocorrência de incêndio em um galpão na localidade de Coxilha Ouro, no interior de Miraguaí. O local foi completamente tomado pelas chamas, que foram controladas pela guarnição. Felizmente, ninguém ficou ferido.

Na quinta-feira, 6, ao meio--dia, a equipe de Bombeiros Voluntários foi novamente acionada para combater um incêndio em uma resteva de milho na localidade de Santa Fé, no interior de Derrubadas. Quase simultaneamente, outro foco de incêndio atingiu uma plantação de eucaliptos na mesma região. Com uma resposta rápida e trabalho intenso, os Bombeiros conseguiram conter as chamas e evitar danos ainda maiores. “Reforçamos a importância da prevenção, especialmente neste período de altas temperaturas e clima seco”, afirmaram os bombeiros.

Ainda na quinta-feira, 6, no início da tarde, a equipe foi informada pelos Bombeiros Militares de Três Passos sobre um

incêndio em um galpão na localidade de Esquina Colorada, interior de Derrubadas. No momento, os bombeiros estavam retornando de outra ocorrência, mas realizaram imediatamente o reabastecimento da viatura no percurso e seguiram para o combate às chamas. Com esforço e dedicação, conseguiram conter o incêndio e evitar que o fogo se alastrasse ainda mais. A equipe reforçou a importância de cuidados preventivos para evitar esse tipo de situação.

Os Bombeiros Voluntários reafirmam o compromisso com a comunidade, sempre prontos para atuar em qualquer situação de risco.

Bombeiros Voluntários – A Mão Amiga da Comunidade