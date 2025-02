Emendas Impositivas garantem novos brinquedos para a Escola Lenirinha

A Escola Municipal de Educação Infantil (EMEI) Lenirinha agora conta com novos brinquedos para seus alunos, graças às emendas impositivas dos vereadores Ricardo Barbosa Fink e José Valdinez Andreata, referentes às suas indicações de 2024. A iniciativa, que atendeu a um pedido da escola, trouxe melhorias significativas para o ambiente escolar, proporcionando mais lazer e qualidade de vida para as crianças.

Os brinquedos foram adquiridos e instalados com recursos destinados pelos parlamentares, que ressaltaram a importância de investir na educação e no bem-estar dos alunos. Para o atual vice-prefeito e vereador na época da indicação, Ricardo Barbosa Fink, ações como essa demonstram o compromisso com o futuro da comunidade. “Investir na educação é investir no futuro. Ficamos muito felizes em atender essa demanda e proporcionar mais qualidade de vida para nossas crianças. A escola é um espaço de aprendizado, mas também de alegria, e esses brinquedos são fundamentais para o desenvolvimento dos pequenos”, afirmou Fink.

A comunidade escolar da EMEI Lenirinha celebra a novidade e agradece o apoio dos parlamentares. Ações como essa mostram que quando o poder público e a sociedade trabalham juntos o resultado é sempre positivo!

Com informações da Rádio Planeta FM 102.7