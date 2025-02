Administração Municipal reforça quadro da Educação com novas professoras

A Administração Municipal, sob a liderança do prefeito Locatelli e do vice-prefeito André, anunciou a contratação de três novas servidoras para fortalecer a equipe da Secretaria Municipal de Educação.

As profissionais Fernanda Inês Steffens, Lizamara Denis e Cláudia de Lima assumem o cargo de professoras de Educação Infantil, com carga horária de 20 horas semanais. Elas atuarão no aprimoramento da qualidade educacional do município, contribuindo para o desenvolvimento das crianças.

O prefeito Locatelli destacou a importância do trabalho das educadoras, reforçando que a dedicação e o compromisso são fundamentais para garantir um futuro melhor para os pequenos. Além de dar as boas-vindas às novas professoras, expressou confiança em suas atuações, ressaltando o impacto positivo que terão na formação das crianças.

A chegada das novas profissionais reforça o compromisso da administração com a educação infantil e com a valorização do ensino no município.

Com informações da Rádio A Verdade