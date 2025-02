Administração Municipal e Sindicato discutem reajuste salarial para 2025

Na quinta-feira, 06, a Administração Municipal de Vista Gaúcha reuniu-se com o Sindicato dos Funcionários Públicos Municipais para debater o reajuste salarial dos servidores para o ano de 2025. Ficou definido um aumento de 5,5%, com possibilidade de um novo reajuste em agosto, condicionado à arrecadação do ICMS e de outras fontes de receita do município.

Durante o encontro, o prefeito Locatelli destacou a necessidade de administrar os recursos com cautela, devido ao impacto na folha de pagamento gerado pela contratação de novos profissionais, como motoristas, operadores de máquinas rodoviárias e agrícolas, professores e serventes. Segundo ele, essas nomeações atendem a exigências do Tribunal de Contas do Estado.

O prefeito também lembrou que, na gestão anterior, os servidores tiveram reposição salarial e um aumento real de 14,42%, reafirmando o compromisso da administração com a valorização dos funcionários públicos.

A reunião contou com a presença do vice-prefeito André e de representantes do sindicato, que se mostraram satisfeitos com a decisão, reforçando o diálogo entre a gestão e os servidores.

A parceria entre o Executivo e os funcionários segue sendo um fator essencial para a qualidade dos serviços prestados à comunidade.

Com informações da Rádio A Verdade