A estrela de Derrubadas: Bianca Martins assina com o Internacional

Desde muito jovem, Bianca Martins mostrou seu talento e paixão pelo futebol. Nascida na comunidade de Linha Jaques, no interior de Derrubadas, ela se destacou nas aulas de Educação Física da escola. Com o apoio do pai, Everaldo Martins, sua principal inspiração, o futebol rapidamente se tornou parte essencial de sua vida.

Desde criança, jogava com adultos, aprimorando suas habilidades. Seu talento não passou despercebido, e logo ela foi integrada às categorias de base do projeto municipal de esportes de Derrubadas. Participava de treinos semanais e jogos de integração com outras cidades, sempre se destacando pela técnica apurada e pela determinação.

Bianca fez história ao integrar equipes masculinas, desde o sub-7 até o sub-13, sendo artilheira em diversas categorias. Seu chute forte e preciso surpreendia adversários e treinadores, tornando-a referência nos campeonatos regionais.

Em busca de evolução, teve uma breve passagem pelo projeto Genoma Colorado, em São Pedro, no interior de Tenente Portela, sob a coordenação do professor Ildo Scapini. Seguiu se destacando tanto no futebol de campo quanto no futsal, sempre figurando entre as principais jogadoras nas competições regionais.

O grande salto aconteceu quando participou do Campeonato Gaúcho pelo projeto Gurias do Yucumã, de Tenente Portela, novamente sob a orientação do professor Ildo. Foi nesse momento que clubes como Grêmio e Internacional começaram a observá-la mais de perto.

Agora, Bianca comemora a assinatura de seu primeiro contrato profissional com o Sport Club Internacional. Sua trajetória é um exemplo de determinação e superação, provando que, com trabalho duro e perseverança, grandes conquistas são possíveis.

A Administração Municipal de Derrubadas parabeniza Bianca por ser uma verdadeira representante do município e da região, desejando-lhe muito sucesso em sua carreira.

Conforme o professor Magnus Geroldini, o "Maninho", que acompanhou sua trajetória no esporte, Bianca sempre se destacou pela força de vontade e paixão pelo futebol. Sua conquista é motivo de orgulho para todos nós.