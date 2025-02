DAER inicia obras de recuperação na ERS-330 entre Miraguaí e Portela

O Departamento Autônomo de Estradas de Rodagem (DAER), vinculado à Secretaria de Logística e Transportes do Rio Grande do Sul, deu início, nesta sexta-feira, 7, aos serviços de recuperação e recapeamento asfáltico da ERS-330.

De acordo com o DAER, as obras contemplam a recuperação dos trechos mais críticos da rodovia, abrangendo o percurso entre o bairro Irapuá, em Miraguaí, e a localidade de Gamelinhas, em Tenente Portela.

A confirmação do recapeamento foi anunciada pelo secretário estadual de Logística e Transportes, Juvir Costella, durante reunião realizada em 20 de janeiro. O encontro contou com a presença do prefeito de Miraguaí, Leonir Hartk (Neco), do vice-prefeito Ricardo Fink, do secretário municipal de Saúde, Valdelirio Pretto da Silva (Pretinho), e do vereador Kauã Blau.

As obras tiveram início nas proximidades do bairro Irapuá, com a implantação do novo revestimento asfáltico. A iniciativa visa melhorar as condições de tráfego e garantir mais segurança para os motoristas que utilizam a rodovia.

Com informações da Rádio Planeta FM – 102.7