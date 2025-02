Cidade de São Paulo tem novo alerta para alagamentos

A Defesa Civil do Estado de São Paulo soltou no início da tarde desta sexta-feira (7) alerta de atenção para alagamentos nas próximas horas, principalmente na zona norte da capital e áreas próximas à Marginal Tietê. Conforme o órgão, o calor e a entrada da brisa marítima favoreceram a formação de áreas de instabilidade que podem provocar chuvas isoladas, de moderada a forte intensidade.

Tais precipitações podem se generalizar, segundo o alerta. Já há registros de chuva forte na própria zona norte, nos bairros da Casa Verde, Freguesia do Ó, Perus e Jaçanã. Há possibilidade de tais instabilidades se espalharem pela cidade ainda hoje.

Ontem (6) à noite, houve um temporal de grande intensidade na região metropolitana , atingindo as cidades do ABC e regiões norte e oeste da capital. Por volta das 21h, foram registrados 21 alagamentos no município.

Além disso, cerca de 151 mil domicílios ficaram sem energia elétrica, sendo 118 apenas na capital do estado.