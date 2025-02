Agricultores participam de Tarde de Campo sobre Produção Olerícola

Com o objetivo de aprimorar a produção olerícola no município de Miraguaí, a Emater/RS-Ascar e a Universidade Federal de Santa Maria (UFSM), com o apoio da Prefeitura e do Sicredi, realizaram, na quinta-feira, 6, uma Tarde de Campo sobre Produção Olerícola. O evento aconteceu na propriedade de Nelson Donat e família, na localidade de Irapuazinho.

Durante a programação, foram abordados temas essenciais para o setor, como Implantação e Manejo da Horta, conduzido pela extensionista rural da Emater/RS-Ascar Estefânia Van Groll Ferreira, de Santo Augusto, e Manejo de Pragas em Culturas Olerícolas, ministrado pelo professor da UFSM, Dr. Jonas André Arnemann.

A iniciativa foi voltada a agricultores de Miraguaí que participam do grupo de feirantes e fornecedores do Programa de Aquisição de Alimentos (PAA) e do Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE). O objetivo é fomentar o aumento da produção, aprimorar a qualidade e diversificar os produtos cultivados, garantindo melhores resultados econômicos para os produtores.

O evento contou com a presença de autoridades locais, entre elas o vice-prefeito Ricardo Fink, o secretário municipal de Agricultura e Meio Ambiente, Ivonir Botton, a supervisora microrregional da Emater/RS-Ascar, Rejane Fornari, e a gerente agro do Sicredi, Paula Schroeder.

De acordo com o chefe do Escritório Municipal da Emater/RS-Ascar, extensionista Daniel Pörsch, a Tarde de Campo faz parte de um esforço contínuo de capacitação dos agricultores, com novas atividades programadas ao longo do ano. Ele ressaltou que tanto a Emater quanto a Secretaria da Agricultura estão à disposição para fornecer assistência técnica e informações àqueles que desejam ingressar na atividade olerícola.

A olericultura é um ramo da horticultura dedicado à produção de hortaliças, abrangendo o cultivo de diversas espécies vegetais, incluindo folhas, inflorescências, raízes, caules e frutos. A horticultura, por sua vez, engloba não apenas a olericultura, mas também a fruticultura e a produção de flores.

Com informações da Rádio Planeta FM 102.7