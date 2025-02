Calor e energia marcam o primeiro dia de aula na rede municipal

O clima quente e a energia contagiante marcaram o início do ano letivo de 2025 nesta segunda-feira, 10, onde a rede municipal de ensino abriu suas portas para receber os alunos.

Pela manhã, o prefeito Rosemar Sala e a secretária de Educação, Cultura e Desporto, Irinéia Koch, visitaram algumas escolas para acompanhar de perto o retorno às aulas e parabenizar professores e alunos pelo início de mais um ciclo escolar.

“Nossas unidades de ensino possuem infraestrutura moderna e climatização, garantindo um ambiente propício ao aprendizado dos alunos e um espaço adequado para os profissionais”, destacou o prefeito Rosemar Sala. A declaração veio em resposta ao recente adiamento do início do ano letivo nas escolas estaduais devido ao calor extremo enfrentado no Rio Grande do Sul nos últimos dias. O prefeito também tranquilizou os pais, reforçando que a rede municipal está preparada para oferecer um ensino de qualidade, mesmo diante das altas temperaturas.

A secretária Irinéia Koch também deu as boas-vindas aos alunos e à equipe escolar, destacando o entusiasmo pelo novo ciclo. “Desejamos um ano letivo de muito aprendizado e conquistas para todos. Que este seja um período de crescimento e boas experiências”, ressaltou.

Um dos momentos marcantes deste início de ano foi a inauguração da nova creche Pequeno Aprendiz. Com um ambiente amplo e bem estruturado, a creche iniciou suas atividades oferecendo mais qualidade no acolhimento das crianças e proporcionando maior segurança e comodidade para os pais, conforme destacou o prefeito.

Assessoria de Comunicação | Prefeitura de Tenente Portela