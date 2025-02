Novos playgrounds em Miraguaí são frutos de emendas impositivas pagas pela nova gestão

A nova gestão municipal, liderada pelo prefeito Neco e pelo vice-prefeito Ricardo, iniciou o pagamento das emendas impositivas dos vereadores, com foco em ações que impactam diretamente a comunidade. Menos de 30 dias após assumirem o governo, a administração priorizou o cumprimento de demandas do Legislativo, garantindo que a população seja atendida de forma ágil e eficiente.

Em um dos primeiros atos, foram construídos novos playgrounds em espaços públicos e escolas, com recursos das emendas impositivas indicadas pelos vereadores José Valdines Andreatta e Marcos Guterres durante o ano de 2024. Esses projetos, originalmente previstos para serem pagos até 31 de dezembro de 2025, receberam atenção imediata da nova gestão.

Os novos playgrounds foram instalados na Praça Germano Eisi Pit, na Escola Municipal de Educação Infantil (EMEI) Esperança, no bairro Esperança, e na Escola Assis Brasil de Água Fria. Os espaços foram equipados com brinquedos modernos e seguros, oferecendo novas oportunidades para o desenvolvimento e a diversão das crianças.

Em relação ao cumprimento das emendas, o prefeito Neco destacou a importância de apoiar os vereadores, utilizando esse instrumento de forma eficaz para garantir melhorias à população.

O vice-prefeito Ricardo ressaltou que, ao assumir o cargo, a gestão deu prioridade ao pagamento dessas emendas, em contraste com a gestão anterior, onde muitas demandas e emendas não foram pagas, o que limitou a atuação dos vereadores e impediu a implementação de projetos importantes.

A atual administração também demonstrou comprometimento com a educação, lazer e qualidade de vida, investindo na construção de espaços públicos adequados e acessíveis para as famílias e crianças do município. O vice-prefeito Ricardo reforçou que os novos playgrounds serão importantes ambientes de recreação, proporcionando mais integração e aprendizado para as crianças.

Com informação da Planeta FM 102.7