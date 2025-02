Rodovia entre Irapuá e Tronqueiras passará por roçada e limpeza para segurança no trânsito

A Administração Municipal anunciou que, após a conclusão da obra de recapeamento dos trechos críticos da ERS-330, entre o bairro Irapuá e o distrito de Tronqueiras, iniciará a execução dos serviços de roçada e limpeza no acostamento da rodovia.

Segundo o prefeito Neco, apesar de não ser de competência do município, a Administração solicitou autorização ao Daer para realizar os serviços e utilizará uma roçadeira articulada emprestada pela Prefeitura Municipal de Redentora.

O vice-prefeito Ricardo informou que a roçada será realizada em duas etapas: a primeira, entre o bairro Irapuá e a cidade, e a segunda, entre a cidade e o distrito de Tronqueiras. Os serviços incluirão a coleta de lixo, a roçada e a limpeza do acostamento.

A Administração Municipal enfatiza a importância da roçagem da vegetação, já que o mato alto pode obstruir a visão das placas de trânsito, representando um risco para a segurança dos motoristas. De acordo com o vice-prefeito Ricardo, além de melhorar o aspecto visual da rodovia, a iniciativa visa proporcionar melhores condições de locomoção e segurança para todos.

Ricardo também destacou a necessidade do serviço devido ao número de acidentes registrados na ERS-330, além da importância de um acostamento adequado para o tráfego de máquinas agrícolas durante a entressafra e o aumento do trânsito com o retorno das atividades do Frigorífico Mais Frango, o que inclui maior circulação de pedestres. A roçada e limpeza também serão realizadas em respeito à comunidade indígena local.

Com informações da Planeta FM 102.7