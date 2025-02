Semae preside primeira reunião do Conselho Estadual do Meio Ambiente 2025

Foto: Sarah Castro/Semae

A Secretaria de Estado do Meio Ambiente e da Economia Verde coordenou a 222ª Reunião Ordinária do Plenário do Conselho Estadual do Meio Ambiente (Consema). O evento marcou a primeira plenária de 2025 e ocorreu no auditório do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina (CREA-SC), com a presença de representantes de diversos órgãos públicos e da sociedade civil organizada, todos comprometidos com as questões ambientais do estado.

Durante a reunião, foi apresentado o Relatório de Atividades de 2024 das Câmaras Recursais do Consema e também das Câmaras Técnicas de Licenciamento (CTL/Consema), de Resíduos (CTR/CONSEMA) e de Saneamento (CTS/CONSEMA). O relatório destacou o trabalho desenvolvido ao longo de 2024, que reflete o comprometimento e a eficiência dos membros nas ações do conselho.

O presidente do Consema e secretário de Estado do Meio Ambiente e da Economia Verde, Guilherme Dallacosta, fez questão de parabenizar os membros das Câmaras Recursais pelo excelente trabalho na análise e julgamento dos processos administrativos infracionais. Ele também expressou sua gratidão pelos esforços das Câmaras Técnicas, que, ao longo de 2024, contribuíram de forma significativa para o aprimoramento das políticas ambientais no estado.

Além disso, o presidente informou que, ainda em 2025, serão publicadas novas resoluções, incluindo a atualização da listagem das atividades sujeitas ao licenciamento ambiental em Santa Catarina, e uma resolução com a definição dos parâmetros de monitoramento de efluentes industriais. Essas medidas visam fortalecer ainda mais a gestão ambiental no estado, alinhando-a às necessidades contemporâneas e aos desafios ambientais.