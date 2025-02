CREA-SP inicia força-tarefa para fiscalizar aviões particulares

Após a queda de um avião particular na zona oeste de São Paulo na última sexta-feira (7) e um pouso de emergência no Aeroporto de Sorocaba, no interior paulista, registrado na manhã desta segunda-feira (10), o Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo (Crea-SP) anunciou o início de uma força-tarefa para fiscalizar empresas responsáveis pela manutenção de aeronaves, prestação de serviços de táxi aéreo, fabricação de peças e componentes aeronáuticos.

Há previsão de 570 ações de fiscalização, "de caráter orientativo e preventivo", segundo o conselho.

"A operação deve contribuir com o fortalecimento da segurança do setor, já que visa verificar a regularidade das companhias que prestam serviços de manutenção de aviões, com análise de quadro técnico, prestadores de serviços e profissionais envolvidos", diz a nota divulgada pelo conselho.

A força-tarefa, em mais de 80 municípios, deve ocorrer nas próximas duas semanas.

Queda

Na última sexta-feira (7), duas pessoas morreram na queda de um avião de pequeno na Avenida Marquês de São Vicente, na região da Barra Funda, em São Paulo. O acidente ocorreu por volta das 7h20. A aeronave caiu sobre um ônibus.

O proprietário do avião, o advogado gaúcho Márcio Carpena , e o piloto Gustavo Medeiros morreram no acidente.

O avião, um bimotor de pequeno porte - King Air - prefixo PS-FEM, decolou do Aeroporto Campo de Marte. A torre de controle perdeu o contato com a aeronave às 7h16, minutos após a decolagem.

O King Air F90 é fabricado pela Beechcraft, nos Estados Unidos. Tem capacidade para oito pessoas, sendo sete passageiros e o piloto.

A queda da aeronave está sob investigação.