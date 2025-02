Mutirão contra a dengue mobiliza comunidade na Terra Indígena Guarita

Teve início na terça-feira, 4, o mutirão de combate à dengue na Terra Indígena Guarita, em Tenente Portela. A ação é fruto da parceria entre a Administração Municipal e as lideranças indígenas, com o objetivo de eliminar focos do mosquito Aedes aegypti e prevenir a doença.

A mobilização teve início na localidade do Km 10 e, nos próximos dias, será expandida para as comunidades de Esperança, Três Soitas, ABC e Pedra Lisa. Moradores estão engajados na separação e ensacamento de materiais que possam acumular água, enquanto a Secretaria de Urbanismo e Zeladoria realiza a coleta e destinação adequada dos resíduos.

De acordo com o cacique Valdones Joaquim, um dos desafios enfrentados é o uso inadequado das caixas d'água, o que exige maior atenção da população. A participação ativa de todas as comunidades é fundamental para o sucesso da iniciativa, contribuindo para a prevenção da dengue e a promoção da saúde pública.

Assessoria de Comunicação | Prefeitura de Tenente Portela