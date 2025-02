Semana pedagógica marca preparação para o retorno às aulas na rede municipal de ensino

Na semana que antecedeu o início das aulas, a Administração Municipal, em parceria com a Secretaria de Educação, promoveu a Semana Pedagógica. Durante o evento, os docentes participaram de diversas formações abordando temas essenciais, como a Lei Lucas e Primeiros Socorros, com o Corpo de Bombeiros Voluntários.

Além disso, o evento contou com palestras enriquecedoras, entre elas:

- "Decifra-me ou devoro-te: o desafio do texto em todas as áreas do conhecimento", com o professor Robson Lima;

- "Educação contemporânea: desafios e oportunidades", com a professora doutora Rosi Prestes;

- "Exercendo o poder da docência com firmeza e doçura", com a professora Elaine Rambo.

A Administração Municipal, junto à Secretaria de Educação, reafirma seu compromisso com a qualidade da educação no município, investindo continuamente na formação e capacitação dos profissionais da educação.