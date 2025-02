Município garante conforto nas escolas com climatização total das salas de aula

A Administração Municipal investiu na climatização de 100% das salas de aula da rede municipal de ensino, proporcionando um ambiente mais confortável para alunos e professores. Com essa medida, as escolas estão melhor preparadas para enfrentar as variações climáticas, garantindo mais bem-estar e um espaço adequado para o aprendizado.

A iniciativa reforça o compromisso do município com a qualidade da educação e o bem-estar da comunidade escolar, criando condições mais favoráveis para o desenvolvimento dos estudantes e o trabalho dos profissionais da educação.

Com informações da Rádio A Verdade