Município expande Sistema Aprende Brasil para a educação infantil

A educação infantil de Derrubadas acaba de receber um reforço importante com a implantação do Sistema de Ensino Aprende Brasil na modalidade creche. A iniciativa representa um avanço significativo na qualidade do ensino oferecido às crianças do município, garantindo materiais e recursos pedagógicos modernos que contribuem para o desenvolvimento dos alunos.

Cada estudante da educação infantil contará com um investimento semestral de R$ 251,50, valor que inclui material didático individual e acesso à plataforma digital AB. A ferramenta possibilita que os pequenos realizem atividades pedagógicas interativas e sigam trilhas de aprendizagem ao longo do ano letivo, enriquecendo o processo educacional.

Além dos benefícios para os alunos, o novo sistema também oferece suporte aos professores, disponibilizando livros de apoio, cursos de formação continuada e materiais pedagógicos para aprimorar o planejamento das aulas. A secretária de Educação, Cristiane Führ, destacou que o Aprende Brasil já vinha sendo utilizado na rede municipal desde 2021, no ensino fundamental, e que agora, devido ao bom desempenho e à qualidade do ensino, foi ampliado para as turmas de Pré-escolar I e II da educação infantil.

A cerimônia de implantação ocorreu na quinta-feira, 6, no Auditório Municipal, reunindo profissionais da educação e autoridades locais, reforçando o compromisso do município com a excelência no ensino infantil.