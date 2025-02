CMD – Derrubadas avança às oitavas no Campeonato Regional de Futebol

O CMD – Derrubadas segue firme na disputa do Campeonato Regional de Futebol de Campo na categoria livre. A competição, iniciada em novembro de 2024, teve uma pausa no final do ano e foi retomada em janeiro de 2025, reunindo 20 equipes das regiões Celeiro, Alto Uruguai e Amufron.

Na fase classificatória, a equipe de Derrubadas demonstrou garra e comprometimento, encerrando essa etapa com 44% de aproveitamento. Foram seis jogos disputados, com duas vitórias, dois empates e duas derrotas. Durante essa trajetória, enfrentamos adversários de peso, como o E.C União de Vista Gaúcha, Bar do Mário de Tiradentes do Sul, América F.C de Santo Augusto, além de um segundo confronto contra o E.C União de Vista Gaúcha, Avai de Coronel Bicaco e Tupi de Três Passos.

Agora, o foco está totalmente voltado para as oitavas de final, onde o CMD – Derrubadas enfrentará novamente o Tupi de Três Passos. O duelo decisivo será em jogo único no dia 22 de fevereiro, na cidade de Pinheirinho do Vale. A partir desta fase, cada partida é uma verdadeira batalha!

A equipe agradece a dedicação dos atletas e o apoio incondicional da torcida, que tem sido fundamental para levar o nome de Derrubadas ao cenário esportivo regional. Vamos juntos em busca da vitória!