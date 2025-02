Segunda rodada do Campeonato Varzeano acontece no domingo

A segunda rodada do Campeonato Municipal Varzeano será realizada no domingo, 16 de fevereiro, no campo de Linha São Paulo, com mando de campo da equipe Amigos de Irapuá.

A programação da tarde contará com dois jogos: às 14h15, Dois Pinheiros enfrentará Rio Branco, e às 16h15, Panelinha jogará contra Canarinho A.

A Administração Municipal, por meio da Secretaria de Esportes, convida toda a comunidade miraguaiense e da região para prestigiar os jogos e apoiar os atletas locais.

Com informações da Planeta FM 102.7