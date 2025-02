Inscrições abertas para as oficinas do CRAS

O CRAS informa que estão abertas as inscrições para as oficinas do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (SCFV). O período de inscrições vai de 12/02/2025 a 28/02/2025.

As oficinas do SCFV são planejadas para fortalecer os vínculos familiares e comunitários por meio de intervenções sociais, proporcionando experiências desafiadoras e estimulantes, além de auxiliar os participantes na reconstrução de suas histórias.

Para participar, é necessário estar cadastrado no Cadastro Único e apresentar documento de identificação (RG/CPF) no momento da inscrição. No caso de menores de 18 anos, a inscrição deve ser feita pelo responsável legal.

As inscrições devem ser realizadas presencialmente no CRAS.