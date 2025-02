Miraguaí busca investimentos e geração de empregos em parceria com a Cotricampo

Na tarde de terça-feira, 11, o prefeito de Miraguaí, Leonir Hartk (Neco), e o vice-prefeito, Ricardo Fink, realizaram uma visita ao centro administrativo da Cotricampo, uma das principais empresas do setor de grãos da região. O encontro teve como objetivo estreitar laços com a empresa e reforçar o compromisso da administração municipal em atrair investimentos e impulsionar o desenvolvimento econômico do município.

Os gestores foram recebidos pelo presidente da Cotricampo, Gelson Bridi, com quem discutiram a importância da parceria entre o setor público e privado para fortalecer a economia local e gerar novos empregos.

O prefeito Neco destacou que a administração municipal está empenhada em atrair novas empresas para Miraguaí, criando oportunidades para a população e incentivando o crescimento sustentável do município.

"Estamos trabalhando ativamente para trazer investimentos e criar um ambiente favorável ao crescimento de Miraguaí. A Cotricampo é um exemplo de empresa que contribui para o desenvolvimento regional, e queremos fortalecer essa parceria, além de buscar novas oportunidades para a nossa cidade", afirmou o prefeito.

O vice-prefeito Ricardo também ressaltou a importância de iniciativas que promovam o desenvolvimento econômico e social da comunidade.

"Nossa missão é criar condições para que mais empresas enxerguem Miraguaí como um local estratégico para investimentos. Queremos uma cidade próspera, com mais empregos e renda para a nossa população", enfatizou.

A visita à Cotricampo faz parte de uma série de ações da nova gestão municipal para dialogar com empresários e lideranças regionais, reforçando a disposição da administração em apoiar o setor produtivo e impulsionar o progresso de Miraguaí.

Solicitação de investimento

Um dos principais temas discutidos no encontro foi a solicitação da administração municipal para que a Cotricampo inclua em seu planejamento a construção de um silo de recebimento de grãos no município. A iniciativa, além de gerar diversos empregos, também proporcionaria um significativo retorno fiscal para Miraguaí.

