Safra de soja em Vista Gaúcha segue com bom desenvolvimento, mas estiagem preocupa

A estiagem prolongada no Rio Grande do Sul já levou mais de 60 municípios a decretarem situação de emergência. Os impactos são evidentes nas lavouras, principalmente nas áreas de cultivo da soja. Segundo a Federação dos Trabalhadores na Agricultura do Rio Grande do Sul (FETAG-RS), mais de 40% das áreas plantadas já apresentam perdas.

Em Vista Gaúcha, a área total destinada ao plantio da soja, de acordo com a Emater/Ascar-RS, é de aproximadamente 4 mil hectares. Desse total, cerca de 3 mil hectares foram plantados no início da safra, enquanto os demais mil hectares serão ocupados pela soja safrinha, em áreas anteriormente destinadas ao milho.

O engenheiro agrônomo do escritório da Emater de Vista Gaúcha, Mauri Zdanski, destaca que o desenvolvimento das lavouras é desigual. Segundo levantamento, 20% da soja está na fase vegetativa, 50% em floração e 30% no enchimento de grãos. Apesar disso, a expectativa de safra ainda é incerta.

"O desenvolvimento é bem variável. A expectativa é incerta. No momento, de forma geral, as plantas apresentam bom desenvolvimento, mas ainda é cedo para uma previsão concreta da safra. Existem áreas em excelente estado e outras já afetadas pela falta de chuva", explica Zdanski.

Apesar da irregularidade no desenvolvimento das lavouras, algumas regiões do município já registram perdas. O agrônomo ressalta que, se houver chuvas regulares nas próximas semanas, a safra ainda poderá ser satisfatória. Entretanto, os danos causados pelo calor intenso e pela escassez hídrica em determinadas áreas são irreversíveis.

"Se a partir de agora o tempo colaborar e a chuva for uniforme, a expectativa de safra ainda é positiva. Não se espera uma grande quebra geral, mas há áreas que sofreram com o abortamento de flores devido ao calor excessivo e à falta de umidade. Ainda não temos um número exato das perdas", conclui Zdanski.

Os produtores seguem atentos à previsão climática e esperam por chuvas para minimizar os impactos da estiagem e garantir melhores condições para a colheita.

Com informações da Rádio A Verdade