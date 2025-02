Ano letivo inicia com número recorde de matrículas no município

O ano letivo teve início na segunda-feira, 10, nas escolas municipais de Vista Gaúcha, registrando um número recorde de alunos matriculados. Até a última quinta-feira, 06, foram confirmadas 398 matrículas, refletindo o crescente interesse pela educação nas três escolas da rede municipal.

Uma das principais novidades deste ano é a ampliação do reforço escolar no contraturno. A Prefeitura de Vista Gaúcha investirá em atividades complementares focadas nas disciplinas de Português e Matemática, visando aprimorar o aprendizado dos estudantes e atender às áreas de maior dificuldade.

Além disso, a administração municipal anunciou a contratação de novos professores e a intensificação da formação continuada dos educadores, reconhecendo a importância da qualificação constante para uma educação de qualidade. No total, 90 servidores atuarão nas escolas municipais ao longo do ano letivo.

Na última semana, um encontro com todos os professores da rede municipal definiu as metas e estratégias para 2025. Entre as novas ações, destaca-se a implementação de avaliações internas, que complementarão as tradicionais avaliações externas, permitindo um acompanhamento mais preciso do desempenho dos alunos e a identificação de áreas que necessitam de melhorias.

A Secretaria Municipal de Educação e Cultura, sob a gestão de Celso José Dal Cero, reforça seu compromisso com a qualidade do ensino, promovendo iniciativas que visam fortalecer o aprendizado e garantir o desenvolvimento dos estudantes de Vista Gaúcha.

Com informações Rádio A verdade