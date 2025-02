Caminhão desgovernado colide contra loja de materiais elétricos

Na tarde desta quarta-feira, 12, um caminhão carregado de tijolos percorreu aproximadamente 200 metros desgovernado antes de colidir com a fachada de uma loja de materiais elétricos na Avenida Santa Rosa, em Tenente Portela. O estabelecimento fica em frente ao posto Shell, na saída para Três Passos.

O acidente ocorreu por volta das 15h, quando a loja ainda estava fechada. Felizmente, não havia ninguém no local no momento do impacto.

De acordo com informações obtidas pelo Portela Online, o motorista do caminhão havia estacionado o veículo e se dirigido a outra loja nas proximidades. Ao retornar, percebeu que o caminhão havia se movimentado sozinho e colidido com o prédio.

Testemunhas relataram ter ouvido um forte estrondo no momento da colisão. O veículo segue no local e autoridades aguardam uma inspeção para avaliar possíveis danos estruturais antes de realizar a remoção, devido ao risco de desabamento.

As causas do acidente estão sendo investigadas.

Com informações Portela Online