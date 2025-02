Vista Gaúcha e Barra do Guarita dão os primeiros passos para a criação de uma nova Paróquia

Na terça-feira, 11, um importante encontro foi realizado na Capela Santa Isabel, em Vista Gaúcha. A iniciativa partiu do padre Luiz Afonso, pároco da Paróquia Nossa Senhora Aparecida, com a presença do cônego padre Alex e do vigário padre Emerson. O evento reuniu os conselhos de todas as comunidades dos municípios de Vista Gaúcha e Barra do Guarita, tendo como principal objetivo esclarecer dúvidas sobre o funcionamento da Paróquia Nossa Senhora Aparecida, especialmente no que diz respeito a questões financeiras e administrativas.

Além disso, um dos temas centrais da reunião foi a proposta de criação de uma nova paróquia que abrangeria ambos os municípios, unindo as 17 capelas atualmente pertencentes à Paróquia Nossa Senhora Aparecida. A ideia, que surgiu tanto das comunidades quanto do bispo Dom Antônio Carlos, gerou um amplo debate entre os presentes. Durante as discussões, ficou evidente o impacto positivo que a criação da nova paróquia teria na vida das pessoas que fazem parte dessas comunidades.

Após as colocações e ponderações, houve um consenso sobre a necessidade de dar continuidade ao processo. O próximo passo será a realização de uma reunião com os tesoureiros das comunidades para levantar dados sobre receitas e despesas das capelas, a fim de avaliar a viabilidade financeira da implantação da nova paróquia.

Este movimento representa um marco histórico para os dois municípios, pois abriria caminho para a presença diária de um padre, não apenas para celebrações nas capelas, mas também para a realização de um trabalho pastoral mais amplo. Entre as atividades previstas estão a atuação em escolas, o acompanhamento de grupos da terceira idade, catequese, encontros de oração, visitas a doentes e famílias, entre outras iniciativas que fortalecerão a fé e a proximidade da comunidade com a Igreja.

A criação da nova paróquia tem o potencial de fortalecer a vida religiosa local e expandir sua atuação, tornando a presença da Igreja ainda mais significativa no dia a dia das comunidades. A semente foi lançada, e agora cabe às comunidades seguirem unidas nesta caminhada de fé e organização.

Com informações Rádio A Verdade