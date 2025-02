Tenente Portela participa de reuniões em Brasília sobre a ponte Binacional

O vice-prefeito de Tenente Portela, Claudenir Scherer, e o secretário de Administração, Paulo Farias, estão cumprindo uma intensa agenda em Brasília. Na terça-feira, 11, participaram de importantes discussões sobre a construção da Ponte Internacional entre Tiradentes do Sul (RS) e El Soberbio, na Argentina.

Os representantes de Tenente Portela acompanharam as reuniões ao lado de outras lideranças da Região Celeiro e de autoridades argentinas. No Palácio do Itamaraty, sede do Ministério das Relações Exteriores, foram recebidos pelo embaixador João Marcelo Galvão de Queiroz, diretor do Departamento de América do Sul. O encontro também contou com a participação dos deputados federais Lucas Redecker, Elvino Bohn Gass e Celso Russomanno, atual vice-presidente do Parlamento do Mercosul (Parlasul). Durante as discussões, foram abordados os impactos do projeto na integração regional e no fortalecimento do comércio bilateral.

No período da tarde, os debates continuaram em uma audiência com o corpo técnico do Ministério dos Transportes, focando nas questões técnicas relacionadas à obra da ponte binacional.

O município de Tenente Portela reafirmou seu apoio à iniciativa, que se tornou uma das principais pautas da Região Celeiro. “A construção dessa ponte representa um avanço significativo para o desenvolvimento da nossa região e para a integração com a Argentina”, destacou o vice-prefeito Scherer.

O projeto da ponte binacional é um anseio histórico das comunidades dos dois países e visa ampliar a conexão entre o sul do Brasil e a província de Misiones, na Argentina. Além de facilitar o trânsito de pessoas e mercadorias, a nova estrutura tem o potencial de impulsionar a economia local, beneficiando setores como o turismo e a produção agrícola.

Com a mobilização das lideranças regionais e o apoio das autoridades federais, o projeto segue avançando e ganhando cada vez mais relevância no cenário nacional e internacional.

Assessoria de Comunicação | Prefeitura de Tenente Portela