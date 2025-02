FAB abate avião venezuelano que entrou ilegalmente no Brasil

A Força Aérea Brasileira (FAB) abateu um avião venezuelano que entrou clandestinamente no espaço aéreo nacional e desobedeceu às ordens de pouso forçado.

A aeronave caiu nas proximidades de Manaus (AM) e os dois traficantes a bordo foram encontrados mortos. A Polícia Federal encontrou drogas — em quantidade que ainda está sendo verificada — no interior do equipamento.

A ação ocorreu na manhã de terça-feira (11), mas só foi divulgada nesta quarta (12) pela FAB.

Na sequência, os militares determinaram ao avião interceptado que modificasse a rota, com o objetivo de fazer um pouso forçado em aeródromo da região amazônica.

Sem resposta por parte da aeronave interceptada, a FAB passou então para as medidas de persuasão. Nesse estágio, são efetuados tiros de aviso.

Novamente sem resposta, sempre de acordo com a Aeronáutica, o avião foi classificado como hostil e submetido a “tiros de detenção” — com a finalidade de impedir a continuidade do voo.

“Essa medida é utilizada como último recurso, após a aeronave interceptada descumprir todos os procedimentos estabelecidos e forçar a continuidade do voo ilícito”, afirmou o Centro de Comunicação Social da Aeronáutica (Cecomsaer).

O avião acabou colidindo com o solo, no meio da selva, e pegou fogo. Por isso, até agora ainda não foi possível identificar o modelo da aeronave.

A operação foi coordenada pelo Comando de Operações Aeroespaciais (Comae) e fez parte da Operação Ostium, que busca sufocar atividades criminosas na fronteira brasileira.

Daniel Rittner e Jussara Soares, CNN, Brasília