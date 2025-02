Autoridades Brasileiras e Argentinas discutem construção de ponte Internacional no Palácio Itamaraty

Na manhã de terça-feira, 11, o Palácio Itamaraty, sede do Ministério das Relações Exteriores do Brasil, foi palco de uma importante audiência entre autoridades brasileiras e argentinas. O encontro teve como tema central a viabilidade da construção da ponte internacional que ligará Porto Soberbo, em Tiradentes do Sul (RS), a El Soberbio, na Argentina.

A delegação brasileira foi liderada pelo presidente da Amuceleiro, Sr. Malberk Antoine Kunst Dullius, e contou com a participação dos prefeitos Arlei Tomazoni (Três Passos), Marco Aurélio Nedel (Crissiumal), Elton Pilger (Tiradentes do Sul), Ademir da Cruz (Esperança do Sul), Luiz Carlos Sandri (Humaitá), Arleu Valadar Machado (Coronel Bicaco), da prefeita Lilian Fontoura Depiere (Santo Augusto), Ari Roehrs (Nova Candelária) e do vice-prefeito de Tenente Portela, Claudenir Scherer. Também esteve presente Antônio Afonso Granich, representante do Sindilojas Celeiro, além de outras lideranças políticas da região.

A reunião contou com a presença do Embaixador João Marcelo Galvão de Queiroz, Diretor do Departamento de América do Sul, e de deputados federais brasileiros, como Lucas Redecker, Elvino Bohn Gass e Celso Russomanno, atual vice-presidente do Parlamento do Mercosul (Parlasul). Durante o encontro, foi reforçado o compromisso do governo em fortalecer a integração entre Brasil e Argentina. Prefeitos de diversos municípios gaúchos e argentinos debateram as perspectivas da nova infraestrutura e seu impacto na integração regional, além do fortalecimento do comércio bilateral.

O projeto da ponte entre El Soberbio e Porto Soberbo, um antigo anseio das duas nações, tem como objetivo melhorar a conectividade entre o sul do Brasil e a província argentina de Misiones. A nova ligação facilitará o trânsito de pessoas e mercadorias, gerando benefícios significativos para ambos os países. Além disso, a ponte promete impulsionar setores como turismo, produção agrícola e comércio transfronteiriço, fomentando o desenvolvimento econômico nas duas margens do Rio Uruguai.

No período da tarde, a delegação de prefeitos e demais representantes participaram de outra audiência com o corpo técnico do Ministério dos Transportes, onde foram discutidas questões técnicas referentes à obra da ponte binacional.

Ao final das reuniões, as autoridades reafirmaram seu compromisso de seguir trabalhando em conjunto para garantir que o projeto seja concluído com sucesso e que seus benefícios sejam amplamente compartilhados entre Brasil e Argentina.